Ecco chi è Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta catanese che ha attaccato il "green pass" (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò , la vice questore di Roma aggiunta della Polizia di Stato intervenuta sul palco in piazza San Giovanni, alla manifestazione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà sottoposta a procedimento disciplinare, la vice questore di Roma aggiunta della Polizia di Stato intervenuta sul palco in piazza San Giovanni, alla manifestazione...

Advertising

VittorioSgarbi : Sul “Corriere della Sera” la Gabanelli racconta di come ben 123 mila persone ricevono soldi senza averne i requisit… - NicolaPorro : Nomi e storie di chi ha perso il lavoro pur di contestare il #greenpass. Voi cosa ne pensate? ?? - Pontifex_it : Ecco anzitutto chi servire: quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è ai margin… - TedGrishFontain : RT @VittorioSgarbi: Sul “Corriere della Sera” la Gabanelli racconta di come ben 123 mila persone ricevono soldi senza averne i requisiti. A… - NonnaMaria15 : RT @VittorioSgarbi: Sul “Corriere della Sera” la Gabanelli racconta di come ben 123 mila persone ricevono soldi senza averne i requisiti. A… -