Ecco che cosa suggeriscono all’Italia le elezioni in Germania

"Ciao Mutti", è scritto su un manifesto affisso ovunque in Germania. Ed è un "ciao" carico di ansia. Ansia giustificata e confermata dalla realtà: infatti che cosa succederà dopo la lunghissima premiership di "mamma" Angela Merkel le urne tedesche non ce lo hanno detto, così che la notte di Berlino somiglia molto a una di quelle notti romane, quelle notti democristiane di una volta quando la sera del voto il futuro era tutto da scrivere. Il governo tedesco vedrà la luce fra settimane, forse mesi. La Merkel lascia la sua eredità – così sembrava nella notte – metà ai socialdemocratici (in crescita) e metà ai suoi popolari (in discesa), con Verdi e Liberali a fare da ago della bilancia. Tutto è possibile, ma con un punto fermo: i Verdi non si alleeranno mai con i democristiani ed è soprattutto per questo che i socialdemocratici potrebbero tornare alla ...

