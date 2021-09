“É sempre mezzogiorno” | pane sciocco di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 27 settembre 2021) In questa puntata ridotta nella durata, rinunciamo a qualche ricetta in più, ma non aldi. Ilttiere piemontese ci prepara un classico della panificazione, diffuso in tutta Italia. Vediamo come preparare ilo sciapo. Ingredienti 1 kg farina tipo 2, 600 g acqua, 300 g lievito madre (o 4 g di lievito di birra fresco) Procedimento In una ciotola, mettiamo la farina di tipo 2, il lievito madre (rinfrescato 2 ore prima) o quello di birra fresco sbriciolato e l’acqua fredda di frigorifero. Mescoliamo con un cucchiaio, successivamente impastiamo per qualche minuto, fino ad ottenere un composto omogeneo, ma leggermente appiccicoso. Copriamo e lasciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente e 8 ore in frigorifero. Capovolgiamo l’impasto lievitato sul ...