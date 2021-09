“È nato!”. Il conduttore papà per la terza volta: “Non potevo chiedere un regalo di compleanno migliore” (Di lunedì 27 settembre 2021) Gioia immensa per il conduttore televisivo, che ha avuto la gioia di diventare padre per la terza volta nella sua vita. Lui e sua moglie Laura hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram la bellissima notizia. Aveva annunciato lo scorso mese di aprile la gravidanza della sua coniuge, che ha raggiunto i nove mesi e ha dato alla luce un bel maschietto. Pubblicati immagini e video per annunciare il lieto evento, che ovviamente è stato commentato con entusiasmo da migliaia e migliaia di follower. Così invece era stata rivelata la news della dolce attesa della consorte. Siamo incinti”. Terzo figlio in arrivo per il conduttore e autore televisivo: la famiglia si allarga ancora. L’annuncio è arrivato poco fa a mezzo Instagram, con una foto divertente pubblicata sul suo profilo. Lui e i due figli di 5 e 2 anni con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Gioia immensa per iltelevisivo, che ha avuto la gioia di diventare padre per lanella sua vita. Lui e sua moglie Laura hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram la bellissima notizia. Aveva annunciato lo scorso mese di aprile la gravidanza della sua coniuge, che ha raggiunto i nove mesi e ha dato alla luce un bel maschietto. Pubblicati immagini e video per annunciare il lieto evento, che ovviamente è stato commentato con entusiasmo da migliaia e migliaia di follower. Così invece era stata rivelata la news della dolce attesa della consorte. Siamo incinti”. Terzo figlio in arrivo per ile autore televisivo: la famiglia si allarga ancora. L’annuncio è arrivato poco fa a mezzo Instagram, con una foto divertente pubblicata sul suo profilo. Lui e i due figli di 5 e 2 anni con la ...

