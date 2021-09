È morta Marida Lombardo Pijola | la “giornalista lottatrice” contro la mafia e la violenza

(Di lunedì 27 settembre 2021) È, scrittrice edi punta de Il Messaggero. Nei suoi libri e nei suoi articoli ha denunciato per anni la criminalità organizzata e le violenze su donne e minori.e scrittrice nota nel denunciare le ingiustizie Èlae scrittricea 65 anni dopo aver combattuto a lungo la sua malattia. La notizia arriva questa mattina dal sito di Fanpage.aveva incominciato la sua carriera giornalistica a Bari scrivendo per La Gazzetta del Mezzogiorno. Si era trasferita poi a Roma e per anni era stata una ...

Advertising

infoitcultura : Marida Lombardo Pijola. morta la giornalista e scrittrice - infoitcultura : È morta Marida Lombardo Pijola, giornalista e scrittrice sempre dalla parte dei più deboli - infoitcultura : Morta Marida Lombardo Pijola, addio alla giornalista de Il Messaggero: aveva 65 anni - infoitcultura : Marida Lombardo Pijola morta storica giornalista Messaggero/ Aveva solo 65 anni - Sandro_sr74 : E' morta Marida Lombardo Pijola, la scrittura e il giornalismo come impegno civile -

Ultime Notizie dalla rete : morta Marida

aveva lavorato in Puglia e si era trasferita a Roma . Il suo approdo fu a Il Messaggero , ... Èuna grande giornalista che avrebbe potuto dare ancora molto alla conoscenza di questo Paese. ...Lombardo Pijola,dopo una lunga malattia, le disparità e i soprusi proprio non andavano giù e di conseguenza le "veniva naturale proteggere i più deboli, animata com'era da un calore ...Sarah Dash è morta/ Addio alla cantante dei Labelle: sconosciute le cause del decesso Aveva solo 65 anni ed ha lavorato per quasi tutta la sua carriera come “penna” presso Il Messaggero, come inviata ...A cura di Redazione Cultura. Marida Lombardo Pijola (foto via Facebook). È morta a 65 anni la giornalista e scrittrice Marida Lombardo Pijola, a seguito di una lunga malattia. Abbracci alla tua famigl ...