È morta Giulia Mafai, costumista e scenografa per De Sica e Monicelli. Sua la firma nei cult di grandi registi (Di lunedì 27 settembre 2021) È morta Giulia Mafai, celebre costumista e scenografa che ha lavorato per i più grandi maestri di sempre della nostra scuola d'autori cinematografica. Si è spenta ieri a Roma, all'età di 91 anni. Dopo una vita passata tra i set più rinomati le stanze di una bottega artigianale che ha reso grande il mondo delle maestranze del cinema, quello con la C maiuscola. E il loro imprescindibile contributo artistico. Una donna e una professionista che, a partire dal 1950. E per un trentennio, ha firmato alcuni tra i più importanti film italiani. L'annuncio della scomparsa è stato dato da "Shalom", il notiziario della Comunità Ebraica della Capitale. Riportando anche il commovente necrologio diffuso dalla sua famiglia, con cui la Mafai ha salutato tutti gli amici.

