“È inaccettabile”. Morte Giacomo Sartori, cosa è successo alla troupe tv che indaga sul suo caso (Di lunedì 27 settembre 2021) Sul caso di Giacomo Sartori, il ragazzo trovato morto venerdì dopo aver fatto perdere le tracce una settimana prima, indaga anche Storie Italiani. Tante le zone d’ombra in quello che sembra essere un suicidio. Giacomo Sartori era scomparso dopo aver passato la notte di venerdì scorso in compagnia di amici in un bar di viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, dove gli era stato rubato lo zaino. Al suo interno c’erano i documenti e il pc del lavoro, un dettaglio che potrebbe averlo turbato e che non è sfuggito agli inquirenti che indagano sul suo allontanamento. Ciò che succede da questo momento in avanti è un mistero. Dopo il furto infatti Giacomo Sartori si mette in strada, supera il casello della A7 e arriva a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Suldi, il ragazzo trovato morto venerdì dopo aver fatto perdere le tracce una settimana prima,anche Storie Italiani. Tante le zone d’ombra in quello che sembra essere un suicidio.era scomparso dopo aver passato la notte di venerdì scorso in compagnia di amici in un bar di viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, dove gli era stato rubato lo zaino. Al suo interno c’erano i documenti e il pc del lavoro, un dettaglio che potrebbe averlo turbato e che non è sfuggito agli inquirenti cheno sul suo allontanamento. Ciò che succede da questo momento in avanti è un mistero. Dopo il furto infattisi mette in strada, supera il casello della A7 e arriva a ...

Advertising

juventinik22 : Hai occasioni e le sbagli. Ci sta. Del resto, è questione di categorie. Altrimenti sarebbero tutti Lewandowski. Qu… - jgicierre : RT @LuisaCMoon: Nel giorno dell'anniversario della morte di #GiancarloSiani , giovane cronista libero, questa notizia è inquietante e inacc… - Zaratrhusta2b : @SkySportMotoGP Chiunque abbia dato L ok per la partenza con quel tempo si porta la morte di questo giovane Sulla… - Zaratrhusta2b : La @WorldSBK davvero inaccettabile quello che è successo oggi ????come e possibile fare L ok per la partenza con quel… - tizjoecajo : RT @LuisaCMoon: Nel giorno dell'anniversario della morte di #GiancarloSiani , giovane cronista libero, questa notizia è inquietante e inacc… -