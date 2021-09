Dzeko - Lautaro coppia d' oro E l' Inter ha già dimenticato Lukaku

(Di lunedì 27 settembre 2021) MILANO - L'sta già dimenticando Romelu. Come? Grazie a EdinMartinez, protagonisti dell'avvio di stagione nerazzurro con ben 9 reti (5 per il bosniaco e 4 per l'...

MILANO - L' Inter sta già dimenticando Romelu Lukaku . Come? Grazie a EdinMartinez, protagonisti dell'avvio di stagione nerazzurro con ben 9 reti (5 per il bosniaco e 4 per l'argentino) e un ruolino offensivo che è già superiore a quello delle due annate ...Nulla da discutere infine in attacco, dove naturalmente vedremo in azioneMartinez.Attacco fatto: con Lautaro Martinez ci sarà ancora Dzeko. Davanti ad Handanovic confermato il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo tornerà Dumfries a destra dal primo minu ...Ciro Immobile non ha messo la propria firma sul tabellino del derby della Capitale, ma l'attaccante della Lazio, a quota sei gol dall'inizio del campionato, è ancora in testa ...