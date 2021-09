Dybala-Morata: la Juventus li riavrà dopo la sosta (Di lunedì 27 settembre 2021) La coppia Dybala-Morata tornerà al centro dell’attacco juventino soltanto tra tre settimane, ovvero dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Questo è il tempo di recupero stilato per i due giocatori usciti malconci dal match di ieri pomeriggio contro la Sampdoria. Vediamo nel dettaglio come stanno. Dybala-Morata: quali sono le loro condizioni? Tra i due quello messo peggio è Alvaro Morata che potrebbe restare fuori anche per più di un mese. Riguardo Paulo Dybala, le sue lacrime all’uscita dal campo avevano fatto presagire qualcosa di molto più grave, invece, non ha riportato nesduna lesione. Entrambi sono certamente out per la sfida di Champions League a Torino e contro il Chelsea e il derby di campionato contro i cugini granata. Toccherà, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) La coppiatornerà al centro dell’attacco juventino soltanto tra tre settimane, ovverolaper gli impegni delle Nazionali. Questo è il tempo di recupero stilato per i due giocatori usciti malconci dal match di ieri pomeriggio contro la Sampdoria. Vediamo nel dettaglio come stanno.: quali sono le loro condizioni? Tra i due quello messo peggio è Alvaroche potrebbe restare fuori anche per più di un mese. Riguardo Paulo, le sue lacrime all’uscita dal campo avevano fatto presagire qualcosa di molto più grave, invece, non ha riportato nesduna lesione. Entrambi sono certamente out per la sfida di Champions League a Torino e contro il Chelsea e il derby di campionato contro i cugini granata. Toccherà, ...

Advertising

romeoagresti : #Allegri ai microfoni di Sky Sport: “#Morata e #Dybala non ci saranno con il Chelsea e neanche col Torino. Vedremo dopo la sosta' ?? - romeoagresti : ???? Perin ???? Cuadrado ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ???? Bernardeschi ???? Bentancur ???? Locatelli ???? Chies… - romeoagresti : ???????? #Dybala: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. #Morata: lesione muscolare di basso gr… - DiMarzio : #Juventus | L'esito degli esami strumentali di #Morata e #Dybala - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Juventus, nessuna lesione per Dybala, stop più lungo per Morata -