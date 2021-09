Draghi alle Nazionali di volley campioni d’Europa: «Un esempio per tutti, non ricordo un anno così straordinario» – Il video (Di lunedì 27 settembre 2021) «Non ricordo un anno così straordinario», è il commento di Mario Draghi che oggi, 27 settembre, ha ricevuto a Palazzo Chigi le Nazionali italiane di pallavolo maschile e femminile, entrambe campioni d’Europa 2021. «A voi va il ringraziamento del governo e dello staff: la pallavolo italiana è di nuovo campione d’Europa, per la settima volta per la maschile e la terza per la femminile e per la prima volta contemporaneamente. a non ricordo un anno così straordinario. È un risultato che ci riempie di orgoglio e si aggiunge a mesi indimenticabili per lo sport italiano», ha detto il premier. Che ha poi aggiunto: «Avete trasformato la sconfitta e le difficoltà nella base ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) «Nonun», è il commento di Marioche oggi, 27 settembre, ha ricevuto a Palazzo Chigi leitaliane di pallavolo maschile e femminile, entrambe2021. «A voi va il ringraziamento del governo e dello staff: la pallavolo italiana è di nuovo campione, per la settima volta per la maschile e la terza per la femminile e per la prima volta contemporaneamente. a nonun. È un risultato che ci riempie di orgoglio e si aggiunge a mesi indimenticabili per lo sport italiano», ha detto il premier. Che ha poi aggiunto: «Avete trasformato la sconfitta e le difficoltà nella base ...

