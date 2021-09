Draghi al Quirinale e dopo il voto E su Morisi… Cos’ha detto Giorgetti

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nel giorno in cui Corriere della Sera e Repubblica rivelano l’indagine a carico di Luca Morisi, ex capo della comunicazione social del leader della Lega Matteo Salvini, Giancarlo, numero due del Carroccio, rilascia una lunga intervista al quotidiano La Stampa in cui auspica Marioalper poi andare al, parla delle elezioni amministrative del prossimo fine settimana e spiega che c’è “una sola” Lega, con “al massimo sensibilità diverse”. SULLE AMMINISTRATIVE “Enrico Michetti è un candidato sbagliato?”, chiede l’intervistatore. Risposta: “Non lo so. Ma so che il candidato giusto sarebbe stato Guido Bertolaso”. A Milano Beppe “Sala può vincere al primo turno”, dice. Domanda: “Non le piace Luca Bernardo?”. Risposta: “Non è questo il punto. Per altro i candidati non ...