Draghi al Colle | Giorgetti dice quello che Salvini pensa E Berlusconi? Candidato di bandiera del Centrodestra

Advertising

Agenzia_Italia : Giorgetti: 'L'interesse del Paese è Draghi al Colle e elezioni subito' - barbarajerkov : Tra le mille cose interessanti che dice Giorgetti oggi alla Stampa c’è una vera lezione di democristianismo. Titolo… - mire_mori : RT @AugustoMinzolin: Draghi ha un sogno segreto: Mattarella resta al Colle, lui a Palazzo Chigi per poi succedergli tra qualche anno.Tutto… - La7tv : #coffeebreak Francesco Specchia sulla prossima elezione del Capo dello Stato #quirinale #coffeebreakla7 - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Italia: Giorgetti: 'L'interesse del Paese è Draghi al Colle e elezioni subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Colle

...- ha detto ancora l'esponente del Carroccio - mancherà un anno alle elezioni enon può sopportare un anno di campagna elettorale permanente'. Secondo Giorgetti, Silvio Berlusconi alè un'...Sulle possibilità di Berlusconi al: 'Sono poche. Salvini rilancia la sua candidatura per evitare di parlare di cose serie. Quali?'.Berlusconi Presidente della Repubblica? Poco probabile. Bis di Mattarella? Complicato. Casini? Non da escludere. Queste le opinioni del titolare del Mise, Giancarlo Giorgetti, sul toto Quirinale. Per ...Intervista al segretario: «La sfida nel centrodestra con Fratelli d'Italia? Non esiste». E sulle sue posizioni sul Green pass dice: «Voglio garantire i lavoratori» ...