Dopo i blitz | il mercato fuorilegge si allarga alle strade vicine

(Di lunedì 27 settembre 2021) La pioggia non ha fermato i venditori abusivi di piazzale Cuoco e dintorni, ormai da anni "habituè" (indesiderati) della domenica. Seduti con borsoni e carrellini accanto, fin dentro il parco ...

I cittadini segnalano che,la chiusura di uno dei due mercati regolari (gestiti da privati) nello spazio di viale Puglie, "molti venditori 'sfrattati' hanno continuato a vendere lo stesso, ...Leggi notizie correlate ? Scacco alla mafia:illa consegna dei beni confiscati ? La sorella del boss Zuccaro: da vedetta a cassiera del gruppo ? Il debito e le minacce: "Sono imparentato ..."Puliamo il Mondo", l’iniziativa di Legambiente che coinvolge molti Comuni del sud milanese, ad Opera assume un significato di protesta per quelle macerie, ritenute inquinanti e seppellite in alcuni c ...I cittadini segnalano che, dopo la chiusura di uno dei due mercati regolari (gestiti da privati) nello spazio di viale Puglie, "molti venditori ‘sfrattati’ hanno continuato a vendere lo stesso, abusiv ...