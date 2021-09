“Donnarumma scelta incomprensibile”, la pesante accusa dell’ex giocatore (Di lunedì 27 settembre 2021) Beppe Bergomi, leggenda dell’Inter ed ora telecronista Sky, ha parlato al Sky Calcio Club della scelta dell’ex portiere del Milan, Gigio Donnarumma, di trasferirsi al Paris Saint-Germain durante il mercato estivo. Di seguito le parole di Bergomi: “Questa scelta di Donnarumma di andare al PSG non la capirò mai. Prima o poi il Milan tornerà a vincere, c’era bisogno solamente di un po’ di pazienza. Ma ripeto: è una scelta che non capirò mai” LEGGI ANCHE: Verso Juventus-Chelsea: il comunicato dei bianconeri L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Beppe Bergomi, leggenda dell’Inter ed ora telecronista Sky, ha parlato al Sky Calcio Club dellaportiere del Milan, Gigio, di trasferirsi al Paris Saint-Germain durante il mercato estivo. Di seguito le parole di Bergomi: “Questadidi andare al PSG non la capirò mai. Prima o poi il Milan tornerà a vincere, c’era bisogno solamente di un po’ di pazienza. Ma ripeto: è unache non capirò mai” LEGGI ANCHE: Verso Juventus-Chelsea: il comunicato dei bianconeri L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

apietrafitta : RT @la_rossonera: ??? #Bergomi: “Questa scelta di #Donnarumma di andare al #PSG non la capirò mai. Prima o poi il #Milan tornerà a vincere.… - luca_pane94 : @_esegesi_ Proprio ieri ar Clabbe si discuteva animatamente sulla convenienza della scelta di Donnarumma e sulla po… - sportface2016 : #Bergomi su #Donnarumma: 'Non capirò mai la scelta di andare al #Psg' - cmdotcom : #Bergomi critica: 'La scelta di #Donnarumma? Non la capirò mai, il #Milan presto tornerà a vincere'… - mmilanistaa : RT @MaldiniLos: #Bergomi: “Doveva avere solo pazienza #Donnarumma. Il #Milan sapete cos’è? Non la capirò mai la sua scelta. Il Milan prima… -