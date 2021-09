Don Matteo 13 | ci sarà il ritorno del capitano Tommasi? Parla l’attore

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 27 settembre 2021) Don13 Dopo l’addio di Terence Hill, tutti sperano in undell’amatissimo: arne èSimone Montedoro Simone Montedoro nei panni del(via social)Nei primi mesi del 2022 tornerà la nuova stagione di Don, in onda su Rai Uno. Sono molti i fan che sperano in undel, presente fino al 2016 per poi abbandonare la fiction e fare una breve incursione negli episodi trasmessi nel 2020.Simone Montedoro è nato e cresciuto a Roma, ha recitato in molte altre serie tv come Ho sposato uno sbirro e Un medico in famiglia e in diversi film come Sotto copertura – La cattura di Zagaria. Tuttavia le persone lo ...