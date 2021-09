Domenica Sportiva: Osimhen, 4 top club lo seguono. Insigne e Mertens verso l’addio al Napoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Osimhen seguito da 4 top club Europei. Chelsea, PSG, United e Real Madrid hanno messo gli occhi sull’attaccante del Napoli.Insigne e Mertens verso l’addio. 4 TOP club EUROPEI seguono Osimhen Durante la Domenica Sportiva, il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli: “A Napoli i conti tornano. L’ultimo calciomercato orchestrato dal Ds Giuntoli ha fruttato Anguissa e 10 milioni di attivo. Il centrocampista è costato mezzo milione di prestito, con l’ingaggio pagato in parte anche dal Fulham. Abbassato il costo del lavoro, 15 milioni in meno di stipendi rispetto all’estate scorsa. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021)seguito da 4 topEuropei. Chelsea, PSG, United e Real Madrid hanno messo gli occhi sull’attaccante del. 4 TOPEUROPEIDurante la, il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul: “Ai conti tornano. L’ultimo calciomercato orchestrato dal Ds Giuntoli ha fruttato Anguissa e 10 milioni di attivo. Il centrocampista è costato mezzo milione di prestito, con l’ingaggio pagato in parte anche dal Fulham. Abbassato il costo del lavoro, 15 milioni in meno di stipendi rispetto all’estate scorsa. ...

