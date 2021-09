Dolomite azienda leader della calzatura di montagna

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Una storia centenaria quella didi cui lo stesso nome è un chiaro segnalemissione epassione dell’calzaturiera veneta. La maestositàcatena alpina da cui prende il nome, con le sue cime uniche e incontaminate sono la continua ispirazione delle collezioni. A raccontarci la missionle è Francesca Cipolla referente marketing per l’Italia. L’nasce nel 1897 e ad oggi è una delledi calzature sportive più longeva del paese, nel 2015 è stata acquisita dal gruppo SCOTT Sports con sede in Svizzera, ma lo sviluppo del prodotto è rimasto in Italia, in veneto, patria del calzaturiero italiano. Artigianato italiano unito a passione per lae alla continua ricerca, negli anni, per ...