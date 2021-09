Disinformazione sul clima | big oil sotto inchiesta di G Galeazzi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) (di Goffredo) I democratici della Camera dei rappresentanti Usa stanno indagando sul ruolo che le principali compagnie petrolifere potrebbero aver giocato nel fuorviare il pubblico sul ruolo dei combustibili fossili nel riscaldamento globale. Le lettere inviate ai vertici di Exxon Mobil, BP, Chevron, Royal Dutch Shell e all’American Petroleum Institute e alla Camera di Commercio degli Usa puntano a fare chiarezza sulle responsabilità in quella che i Democratici chiamano una “campagna di lunga durata” disul, come scrive l’House Oversight Committee, il principale comitato investigativo del Congresso Usa. L’iniziativa è stata presa da Carolyn B. Maloney, presidente del Comitato, e dal collega Ro Khanna, presidente delcomitato per l’ambiente. Chiedono che vengano prodotti i documenti ...