Diocesi Roma: al via pellegrinaggi diocesani in Terra Santa e Lourdes (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Si Terranno nelle prossime settimane due pellegrinaggi della Diocesi di Roma, con l'organizzazione tecnica dell'Opera Romana pellegrinaggi. Il primo avrà come meta Lourdes, ed è in programma dal 30 settembre al 3 ottobre; a guidarlo, sarà il vescovo delegato per la pastorale sanitaria monsignor Paolo Ricciardi. Il secondo porterà invece i fedeli Romani in Terra Santa, con il vescovo delegato per la Carità monsignor Benoni Ambarus, e si svolgerà dall'8 al 15 novembre. A Lourdes si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso le celebrazioni del Santuario. I fedeli parteciperanno anche alla Messa Internazionale e alla processione aux flambeaux; ci sarà anche spazio per ...

