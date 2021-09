Diario di una Trans della salernitana Enrica Scielzo (Di lunedì 27 settembre 2021) Questo sarà un mese importante per Enrica Scielzo, la prima beauty blogger Transessuale al mondo, che racconta la sua storia come mai prima d’ora, in una pubblicazione fresca di stampa edita da Aoidos Editore. E’ una penna fluida quella dell’autrice, che alterna con diletto momenti poetici e ironici, dipingendo la realtà del suo percorso di Transizione, con tutte le sue difficoltà e le sue gioie… «Ci vuole una grande forza per essere donne. Ce ne vuole molta di più per diventarlo. – scrive Enrica – Scegliere di diventare Transessuale è forse l’avventura più ardua ed emozionante in cui mi sia mai imbarcata.» – prosegue – «…sono gli appunti di una viaggiatrice inesperta, di un’esploratrice curiosa, di una bambina che entra nella fase dell’adolescenza o, forse, di una donna che ha il ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 settembre 2021) Questo sarà un mese importante per, la prima beauty bloggeressuale al mondo, che racconta la sua storia come mai prima d’ora, in una pubblicazione fresca di stampa edita da Aoidos Editore. E’ una penna fluida quella dell’autrice, che alterna con diletto momenti poetici e ironici, dipingendo la realtà del suo percorso diizione, con tutte le sue difficoltà e le sue gioie… «Ci vuole una grande forza per essere donne. Ce ne vuole molta di più per diventarlo. – scrive– Scegliere di diventareessuale è forse l’avventura più ardua ed emozionante in cui mi sia mai imbarcata.» – prosegue – «…sono gli appunti di una viaggiatrice inesperta, di un’esploratrice curiosa, di una bambina che entra nella fase dell’adolescenza o, forse, di una donna che ha il ...

