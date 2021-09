Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Grecale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si eri scitata commo su solita alle sia de matina e doppa la ciricunata de caffia il su primera pinsera eri stata di ittarsa a mari per la su natata sulita. Ma Muntilbano nun aviva facta i cunta cu il venta a mari che eri frida e che idda nun si spittava. Vira est che eri finia settembira e che l’equinoctia eri passata, ma si eri passata dall’istati fricana a una jurnata chiu frisca in un vidiri e svidiri. “Dutturi, dutturi: commo si vaia, si la feci la natassata?”. “Nun mi fari biastimari a primera matina: hodie faciva frisca e havia prifirita nun facirmila… “. Catarelli: “Ah, mi faci spiaciri pi lia, sapia che sine natata lia stavia scurusa tota juorna”: Muntilbano: “Chella est culpa di chesta gricalia: hodie prima che iescia il sulia ci vulia la maglia di lania”. C: “E cirta ad una cirta etate abbisugna starisi attinta”. M: “Ma qualia etati: io nun sugno ancura sissantina… “. C: “Va ...

Advertising

Laila76913893 : RT @lauracesaretti1: Immagino che dialogo stimolante, a tavola, tra Prodi & Santori #SalamaDaSugo - nicofiorente : RT @lauracesaretti1: Immagino che dialogo stimolante, a tavola, tra Prodi & Santori #SalamaDaSugo - napolista : Montalbano, dopo essersi svegliato, è pronto per un bagno a mare ma desiste per il vento. E poi arriva la telefonat… - danieledv79 : RT @lauracesaretti1: Immagino che dialogo stimolante, a tavola, tra Prodi & Santori #SalamaDaSugo - baiasilente : RT @lauracesaretti1: Immagino che dialogo stimolante, a tavola, tra Prodi & Santori #SalamaDaSugo -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra

Siracusa News

"C'è bisogno di incontrarsi di persona all'insegna deli leader delle diverse religioni per guardare al futuro - dice Impagliazzo - ma anche di ascoltare insieme il grido degli ultimi per ...E torna a parlare di, di 'convivenza pacificale nazioni, le culture e le religioni' secondo la prospettiva che si era affrontata a Bari, nel 2020, e secondo la quale 'il bacino del ...Numeri pari allo 0,06 per cento del Pil regionale, e' quanto emerso dallo studio realizzato da Sda Bocconi School of Management. Lo stabilimento di Fonti del Vulture, di Rionero in Vulture quest'anno ..."Una ripresa da consolidare oltre la fase contingente, sempre nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori". Così il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente de ...