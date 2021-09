“Dia spiegazioni sul doppio lavoro” Sileri nel mirino dell’Ordine dei medici

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – “Deve daresul“: l’Ordine deitorna sul caso del sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Il medico è accusato di aver lavorato per il pubblico e per il convenzionato insieme. Sebbene la vicenda risalga a oltre due anni fa, Repubblica riporta che l’Ordine deiha di recente inviato una lettera in cui si chiede al sottosegretario in quota 5 Stelle di fare chiarezza. E gli comunica di aver aperto un’indagine disciplinare. Aviene contestato di aver lavorato in una clinica convenzionata mentre era in aspettativa all’università Tutto è cominciato quando il consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della commissione Sanità, Antonello Aurigemma (FdI), ha inviato alla direzione sanitaria della ...