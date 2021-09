Dg Borussia Dortmund: «Vendere Haaland perché in Borsa? È una str***ata» (Di lunedì 27 settembre 2021) Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di Erling Haaland Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di Erling Haaland. Le sue dichiarazioni. «Non è ancora stato deciso se partirà davvero la prossima estate, vedremo… Alcuni esperti sostengono che dovremo venderlo perché siamo quotati in Borsa ma questa è una stronzata. La decisione di Vendere qualcuno spetta solo alla dirigenza e il suo futuro dipende anche da lui. Non c’è fiducia né pessimismo, non abbiamo deciso nulla. Raiola? Vado d’accordo con lui. La clausola? Tutto cambia velocemente… Quello che posso dire è che sono sicuro che giocherà in uno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Hans-Joachim Watzke, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di ErlingHans-Joachim Watzke, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di Erling. Le sue dichiarazioni. «Non è ancora stato deciso se partirà davvero la prossima estate, vedremo… Alcuni esperti sostengono che dovremo venderlosiamo quotati inma questa è una stronzata. La decisione diqualcuno spetta solo alla dirigenza e il suo futuro dipende anche da lui. Non c’è fiducia né pessimismo, non abbiamo deciso nulla. Raiola? Vado d’accordo con lui. La clausola? Tutto cambia velocemente… Quello che posso dire è che sono sicuro che giocherà in uno ...

