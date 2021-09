Devastato il camping La Mimosa | distrutte 7 roulotte e uno chalet Quello di ieri sarebbe stato l' ultimo giorno di attività

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Devastato camping

corriereadriatico.it

Io so per certo che ilLa Mimosa si era messo in regola con le nuove norme antincendio già l'anno scorso, ben due anni prima il tempo concesso dalla normativa. Si tratta di disposizioni che ...... un'area verde già più volte provata da estesi incendi che hanno parzialmentediversi ettari di bosco. Una situazione che continua a riproporsi come segnalano i titolari deiche si ...FANO - Ancora ieri mattina si sentiva nell’aria l’odore acre di materiale bruciato. Con la luce del giorno la devastazione provocata dalle fiamme è apparsa più ...