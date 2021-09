“Depravati” Manuela Arcuri sparita dalla tv torna “a bomba” | il segreto mai svelato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo una lunga assenza dal mondo dello spettacolo,con il docu-film I luoghi della speranza. La pellicola affronta il tema oncologico attraverso varie tematiche universali, con la partecipazione di, Cosima Coppola e Piero Angela. A Venezia le hanno consegnato il premio ‘Leone di vetro’ come migliore attrice non protagonista proprio per questo docu-film. Ha rilasciato una lunga intervista al Quotidiano nazionale in cui ha ripercorso la sua carriera e hadettagli privati che hanno segnato la sua vita. L’attrice è stata vittima di #Metoo ancora non c’era. La 44enne ha rivelato di aver subito avances non richieste dai propri datori di lavoro, un incubo avvenuto nei primi anni della sua carriera quando era giovane e nel cassetto aveva il sogno ...