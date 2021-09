Degradato il generale Pappalardo per le sue denunce sulla dittatura sanitaria | “Sono un perseguitato”

(Di lunedì 27 settembre 2021)per le sue battaglie contro il lockdown, le mascherine, il Green pass, le vaccinazioni obbligatorie. Antonio, leader dei Gilet Arancioni, è incorso nelle ire dell’Arma per i suoi comportamenti durante la pandemia ritenuti “incompatibili” con il prestigio dei carabinieri e delle forze armate.era più volte sceso in piazza per contestare i provvedimenti del governo ha infatti guidato i Gilet arancioni, un movimento che ha duramente contestato i provvedimenti decisi dal governo per contrastare il contagio, arrivando a negare l’esistenza della malattia. Palermitano di nascita, era in congedo dal 2006 dall’Arma dei carabinieri, con il grado didi brigata, ed è stato presidente del COCER, il Consiglio centrale di rappresentanza, dal 1988 al 1991. Tra il 1992 e il 1994 fu inoltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Degradato generale

... dopo le denunce per le manifestazioni in piazza in piena pandemia, vienedal ministero della Difesa che gli toglie le stellette e il titolo diper motivi disciplinari. ': ...Il ministero della Difesa ha notificato alAntonio Pappalardo la perdita del grado per motivi disciplinari. Lo apprende l'AGI da fonti dei carabinieri. A pesare anche le condotte di Pappalardo nelle recenti manifestazioni a capo dei '...Pubblicità. Per approfondire: Generale Pappalardo: 'Sabato in piazza contro dittatura sanitaria'. Pappalardo è il leader del movimento dei gilet arancioni - nato da una costola dei cosiddetti Forconi ...Eccentrico leader prima di una costola dei Forconi poi dei Gilet arancioni - la declinazione italiana dei «colleghi» gialli francesi - appassionato capopopolo con un passato ...