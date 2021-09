Deeney si racconta in un libro | l' infanzia tra violenze domestiche | alcol e polizia

(Di lunedì 27 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

La Gazzetta dello Sport

Un genitore fuggito, persone chiuse nel bagagliaio e violenza domestica. E poi polizia, irruzioni e alcol. Nei primi 33 anni della vita di Troy c'è stato già tutto questo, sinistramente condensato in gran parte nella prima metà di quei tre decenni. Giovedì l'attaccante del Watford uscirà nelle librerie britanniche con 'Redemption' e, ...