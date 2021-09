Decreto Green pass: fino al 31 dicembre Dad solo in zona rossa o per focolai, sempre in presenza alunni Bes e con disabilità (Di lunedì 27 settembre 2021) Per l'intero anno scolastico 2021/22 le attività didattiche si svolgono in presenza, salvo casi particolari come zona rossa o focolai. E' quanto previsto dal Decreto Green pass che ha introdotto, tra le altre cose, l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid 19 da parte del personale scolastico per l'accesso a scuola. Anche in zona rossa agli alunni Bes e con disabilità viene garantita, come lo scorso anno, l'attività in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Per l'intero anno scolastico 2021/22 le attività didattiche si svolgono in, salvo casi particolari come. E' quanto previsto dalche ha introdotto, tra le altre cose, l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid 19 da parte del personale scolastico per l'accesso a scuola. Anche inagliBes e conviene garantita, come lo scorso anno, l'attività in. L'articolo .

borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - crispiz1973 : RT @SalamidaFabio: Leggo che ci sono molti “no-vax” che minacciano di non andare a votare per protestare contro il Green Pass. Urge decreto… - orizzontescuola : Decreto Green pass: fino al 31 dicembre Dad solo in zona rossa o per focolai, sempre in presenza alunni Bes e con d… -