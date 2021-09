Decreto fiscale al rush finale: 1,5 miliardi per proroga Cig e quarantena (Di lunedì 27 settembre 2021) Copertura delle risorse necessarie all’Inps per liquidare i periodi di quarantena concessi ai lavoratori rimasti in isolamento ma non coperti dalla malattia per Covid, scadenza dei contratti di somministrazione, necessità di rifinanziare almeno fino al 31 dicembre 2021 la cassa integrazione d’emergenza in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti per piccoli e terziario (oltre che per moda-tessile-calzature) fissata per il prossimo 31 ottobre. Si muove su più fronti il Governo che, in attesa del semaforo verde alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza (NaDEF) atteso nelle prossime ore, fa il punto sul maxi Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio, che – a dispetto del nome – interviene, ad ampissimo respiro, anche sul fronte lavoro. Particolarmente nutrito, il pacchetto lavoro, dunque, sul ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) Copertura delle risorse necessarie all’Inps per liquidare i periodi diconcessi ai lavoratori rimasti in isolamento ma non coperti dalla malattia per Covid, scadenza dei contratti di somministrazione, necessità di rifinanziare almeno fino al 31 dicembre 2021 la cassa integrazione d’emergenza in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti per piccoli e terziario (oltre che per moda-tessile-calzature) fissata per il prossimo 31 ottobre. Si muove su più fronti il Governo che, in attesa del semaforo verde alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza (NaDEF) atteso nelle prossime ore, fa il punto sul maxicollegato alla Legge di bilancio, che – a dispetto del nome – interviene, ad ampissimo respiro, anche sul fronte lavoro. Particolarmente nutrito, il pacchetto lavoro, dunque, sul ...

Advertising

Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: Cig e quarantena, nel decreto fiscale 1,5 miliardi per la proroga - wallstreetita : RT @ereike05: Cessione del credito, sconto in fattura o la classica detrazione fiscale da scaricare nella dichiarazione dei redditi: quest… - sole24ore : Cig e quarantena, nel decreto fiscale 1,5 miliardi per la proroga - filippopignatti : RT @sole24ore: Cig e quarantena, nel decreto fiscale 1,5 miliardi per la proroga - 24NormeTributi : Cig e quarantena, nel decreto fiscale 1,5 miliardi per la proroga -