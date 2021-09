Death Stranding: Director's Cut ha un riferimento a P.T., la demo di Silent Hills creata da Hideo Kojima (Di lunedì 27 settembre 2021) Death Stranding: Director's Cut tra le nuove feature che arricchiscono ancora di più il gameplay, ha aggiunto qualcosa di ancora migliore: un piccolo riferimento inquietante a P.T. Nella versione originale di Death Stranding, Sam può occasionalmente avere incubi e allucinazioni quando si trova nella sua stanza privata. Questi piccoli easter egg vanno dal vedere la faccia di Deadman sul corpo di BB a Hideo Kojima che si comporta come un BT e si alza dalla melma per cercare di trascinare Sam nelle profondità. Tuttavia, sembra che Death Stranding: Director's Cut ne abbia aggiunti altri. Questa nuova scena mostra Sam che guarda una figura scura nella sua doccia che si avvicina lentamente. La figura sembra ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021)'s Cut tra le nuove feature che arricchiscono ancora di più il gameplay, ha aggiunto qualcosa di ancora migliore: un piccoloinquietante a P.T. Nella versione originale di, Sam può occasionalmente avere incubi e allucinazioni quando si trova nella sua stanza privata. Questi piccoli easter egg vanno dal vedere la faccia di Deadman sul corpo di BB ache si comporta come un BT e si alza dalla melma per cercare di trascinare Sam nelle profondità. Tuttavia, sembra che's Cut ne abbia aggiunti altri. Questa nuova scena mostra Sam che guarda una figura scura nella sua doccia che si avvicina lentamente. La figura sembra ...

