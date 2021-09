(Di lunedì 27 settembre 2021) Dalla Spagna sono sicuri che ilvorrebbe presentare un’offertaper strappare DeallaDelascerà lail prossimo anno? Dalla Spagna arriva un’indiscrezione di mercato secondo cui ilvorrebbe presentare un’offertaai bianconeri. Per As, infatti, i blues sarebbero intenzionati ad offrire ben 120 milioni di euro per strappare il forte difensore olandese ai bianconeri già nella sessione di gennaio dopo. Deè il primo obiettivo di Abramovich dopo il rifiuto di Koundè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : De Ligt lascia la Juve? Il Chelsea prepara l’offerta choc. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : De Ligt lascia la Juve? Il Chelsea prepara l'offerta choc. Ultime - - 1987_Lorenza : @crudeliademoonn De Ligt è più forte di Bonucci ed hai fatto un investimento importante, a sto punto non lo prendev… - iamnotaheroine : @AllStarsLA Lascia stare che neanche due ore fa ho letto il tweet delirante una tizia che ha scritto che Demiral è… - MarcelloChirico : @DevilDollmusic Stiamo parlando del giocatore più pagato della Serie A e che ieri, con un suo gol, ha pure deciso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt lascia

Calcio News 24

... il numero 10 e capitano, fin qui il vero e proprio trascinatore della squadra,il campo per ... Le formazioni Juventus (4 - 4 - 2) : Perin; Cuadrado, Bonucci, de, Alex Sandro; Chiesa (dal 70&...Tanti invece i cambi in casa Juve con Perin in porta; Cuadrado, de, Bonucci e Alex Sandro a ... poi la palla arriva a Dybala che con una conclusione forte, rasoterra e precisa nonscampo ad ...Venezia-Torino, match valevole per la 6a giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, diretta TV e streaming gratis ...Dalla Spagna sono sicuri che il Chesea vorrebbe presentare un’offerta choc per strappare De Ligt alla Juve. Ultime De Ligt lascerà la Juve il prossimo anno? Dalla Spagna arriva un’indiscrezione di mer ...