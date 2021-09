Dayane Mello, stupro A Fazenda? Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi intervengono insieme ad altre ex gieffine – VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) In queste ore una fan di Dayane Mello ha realizzato un VIDEO perfetto che riassume agghiacciante situazione che sta vivendo la modella in Brasile all’interno de La Fazenda. La clip, per fortuna, sta girando con forza tramite numerosi account social e anche Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Carlotta Dell’Isola e Sonia Lorenzini sono intervenute. Dayane Mello,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 settembre 2021) In queste ore una fan diha realizzato unperfetto che riassume agghiacciante situazione che sta vivendo la modella in Brasile all’interno de La. La clip, per fortuna, sta girando con forza tramite numerosi account social e anche, Carlotta Dell’Isola e Sonia Lorenzini sono intervenute.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

