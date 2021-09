Dayane Mello stuprata a “La Fazenda”, Selvaggia Roma l’accusa: «Chi è causa del suo male pianga se stesso» (Di lunedì 27 settembre 2021) Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda, purtroppo, lo sappiamo tutti: la modella brasiliana è stata molestata da un altro concorrente, Nego Do Borel, su cui pende anche un’accusa di presunto stupro. Attualmente gli autori del reality e le autorità competenti stanno cercando di capire se il ragazzo sia effettivamente colpevole o... Leggi su donnapop (Di lunedì 27 settembre 2021) Quello che è successo aa La, purtroppo, lo sappiamo tutti: la modella brasiliana è stata molestata da un altro concorrente, Nego Do Borel, su cui pende anche un’accusa di presunto stupro. Attualmente gli autori del reality e le autorità competenti stanno cercando di capire se il ragazzo sia effettivamente colpevole o...

