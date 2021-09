Dayane Mello molestata al reality A Fazenda? Squalificato il cantante Nego do Borel, che nega. La polizia apre un’indagine per sospetto stupro (Di lunedì 27 settembre 2021) Dayane Mello, La Fazenda Le pesantissime accuse di molestie in diretta tv nei confronti di Dayane Mello hanno portato alla squalifica del cantante Nego Do Borel dal reality brasiliano A Fazenda (il corrispondente italiano de La Fattoria). La decisione dell’emittente Record tv, che trasmette il programma, è stata inevitabile, dopo che lo staff della modella brasiliana – già protagonista in Italia del GFVip 2020 – aveva parlato di abusi da parte del rapper. In tutta risposta, nelle scorse ore l’artista ha pubblicato un video in cui, in lacrime, rigetta le accuse. Nelle immagini circolate in rete, si vede il cantante Nego Do Borel che si avvinghia a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 settembre 2021), LaLe pesantissime accuse di molestie in diretta tv nei confronti dihanno portato alla squalifica delDodalbrasiliano A(il corrispondente italiano de La Fattoria). La decisione dell’emittente Record tv, che trasmette il programma, è stata inevitabile, dopo che lo staff della modella brasiliana – già protagonista in Italia del GFVip 2020 – aveva parlato di abusi da parte del rapper. In tutta risposta, nelle scorse ore l’artista ha pubblicato un video in cui, in lacrime, rigetta le accuse. Nelle immagini circolate in rete, si vede ilDoche si avvinghia a ...

