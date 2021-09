Dayane Mello, lo staff accusa La Fazenda: “Le hanno negato un avvocato” (Di lunedì 27 settembre 2021) Le accuse dello staff di Dayane Mello Continuano a far discutere e non poco le molestie e abusi subiti da Dayane Mello a La Fazenda per mano di Nego do Borel, il quale nega qualsiasi tipo di accusa. I social stanno facendo molto rumore affinché venga raccontata la verità e la modella scopra cosa è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 settembre 2021) Le accuse dellodiContinuano a far discutere e non poco le molestie e abusi subiti daa Laper mano di Nego do Borel, il quale nega qualsiasi tipo di. I social stanno facendo molto rumore affinché venga raccontata la verità e la modella scopra cosa è L'articolo proviene da Novella 2000.

