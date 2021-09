Davide Cassani saluta tutti. Finita l’avventura da ct. Le dichiarazioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Davide Cassani saluta tutti dopo il Mondiale di Fiandre terminato nella giornata di ieri, domenica 26 settembre. Sono stati anni importanti per la nazionale azzurra di ciclismo, ricchi di soddisfazioni e trionfi. Ieri è stata l’ultima avventura con alla guida lo stesso Cassani che ringrazia e saluta tutti. Gli azzurri nella prova in linea non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mondiali Ciclismo Imola 2020, i convocati dell’Italia di Cassani Davide Cassani festeggia il trionfo di Filippo Ganna Davide Cassani parla del Mondiale di Imola disputato domenica Tour of Antalya 2021, evento ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 settembre 2021)dopo il Mondiale di Fiandre terminato nella giornata di ieri, domenica 26 settembre. Sono stati anni importanti per la nazionale azzurra di ciclismo, ricchi di soddisfazioni e trionfi. Ieri è stata l’ultima avventura con alla guida lo stessoche ringrazia e. Gli azzurri nella prova in linea non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mondiali Ciclismo Imola 2020, i convocati dell’Italia difesteggia il trionfo di Filippo Gannaparla del Mondiale di Imola disputato domenica Tour of Antalya 2021, evento ...

