"Davanti alle telecamere, così". Striscia la Notizia, subito una bomba su Alex Del Piero: mascherine, un brutto sospetto (Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano poche ore: questa sera, lunedì 27 settembre, torna in onda su Canale 5 Striscia la Notizia, il mitico tg satirico ideato da Antonio Ricci. Un'edizione in cui Striscia si rinnova a fondo: nuove veline e nuovi conduttori, dietro al bancone, infatti, troveremo l'inedita coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Volti nuovi ma anche vecchi filoni: il tg satirico, sul suo sito, infatti annuncia una nuova puntata dell'inchiesta sulle mascherine U-Mask, dispositivi che piacciono tanto ai vip ma che non rispetterebbero i requisiti di sicurezza necessari. E nel mirino di Striscia la Notizia, ci finisce Alessandro Del Piero. Sul sito, infatti, si legge: "Perché Alex Del Piero ama tanto le U-Mask?". E ancora: "Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Davanti alle Venezia a caccia di punti stasera al Penzo: Toro da 'matare' A centrocampo, aspettando Ampadu e Kiyine, Vacca ha fatto un figurone davanti al Milan e tra le ... Inoltre le corse di linea 14 in partenza da Punta Sabbioni alle ore 19.30 e 20 effettueranno la ...

La tendenza dell'autunno 2021 è il Cabincore, la nuova estetica spopola anche nella moda ...non si sa come - a seguire su Instagram influencer norvegesi tra maglioni oversize e scatti davanti ... Yves Saint - Laurent dice addio alle pellicce animali: svolta sostenibile per il brand di lusso E ...

Spacciava marijuana davanti alle scuole: 17enne denunciato La Nuova Sardegna “Batteremo il Pd alle elezioni comunali”, l’entusiasmo di Eldo Fanini Secondo l'ex vicesindaco il Partito Democratico prenderà meno del 10% "La mia lista arriverà davanti a quella del Pd alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre a San Benedetto del Tronto". Sprizza entus ...

Chi guiderà l'Europa dopo Merkel? Le elezioni di domenica in Germania sono le più importanti per l'Unione dell'ultimo decennio. A Bruxelles non solo non si sa chi sarà il successore della cancelliera, ma nemmeno cosa pensano di fare i ...

