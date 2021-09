Dati Covid: contagi Coronavirus in Italia e bollettino del 27 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) Il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi segnala un aumento di contagi contenuto, vicino alle 2.000 unità. Il numero è però influenzato, come ogni lunedì, dal basso numero di tamponi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilsulindi oggi segnala un aumento dicontenuto, vicino alle 2.000 unità. Il numero è però influenzato, come ogni lunedì, dal basso numero di tamponi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - repubblica : Covid, i dati della settimana: calano ancora i nuovi contagi, non c'è il temuto 'effetto scuola' [di Michele Bocci] - actarus1070 : Dati Iss: il Covid uccide anche i vaccinati: in un mese 509 decessi - winerudy : @RisatoNicola @ValeMameli Povero sfigato purtroppo doveva avere comunque altri guai.I dati nel mondo dicono che il… -