Dante diventa street art, a 700 anni dalla morte. Tra riqualificazione urbana e omaggio al Sommo poeta. E' questo il progetto previsto in nove città italiane, con altrettanti interventi murali per celebrare Dante Alighieri nel settecentenario della morte. Tre di questi sono già stati realizzati, a Novara, Soave (Verona) e Ravenna, dove Dante morì nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2021. È il frutto della collaborazione fra il ministero della Cultura e Enel, che attraverso la controllata E-Distribuzione è impegnata nella riconversione delle proprie cabine elettriche in opere di street art (se ne contano oltre 300 in tutta Italia). "L'iniziativa", si legge nel comunicato della società, "vuole celebrare e far conoscere la cultura e il genio italiano di Dante attraverso il potere dirompente delle immagini, ed insieme contribuisce alla riqualificazione urbana."

