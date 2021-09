Danni e blocchi | il giallo degli ascensori alla nuova passerella | 3 interventi dei pompieri in due settimane

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 settembre 2021) Bergamo. Dal giorno dell’inaugurazione sono passate poche, ma i vigili del fuoco sono già intervenuti tre volte. Il problema segnalato è sempre lo stesso, ovvero il blocco dell’ascensore dellache collega i quartieri Malpensata e Campagnola. In un’altra occasione, qualcuno ha provato a forzare le porte di unoa tal punto da bloccarlo. E – senza addentrarsi in tecnicismi – avrebbe danneggiato alcune partiimpianti tutt’altro che semplici da danneggiare. Elementi che dalle parti di Palazzo Frizzoni fanno pensare a delle presunte manovre di “sabotaggio”. Forse – ipotizzano – per screditare l’opera fresca di taglio del nastro (negli ultimi giorni, proprio sopra gli, sono comparsi dei cartelli che segnalano la presenza di telecamere). ...