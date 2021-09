D’Amato | oltre mille vaccini somministrati insieme a Coni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Una bellissima iniziativa capace diugare il mondo dello sport con quello della sanità impegnato nella più vasta campagna di vaccinazione. Voglio ringraziare ilLazio e la Federazione italiana medici sportivi per la collaborazione che ci ha permesso durante la campagna di somministraredosi di vaccino. Iniziative come questa sono fondamentali per avvicinare le persone il più possibile ai corretti stili di vita ed alla vaccinazione”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessioche questa mattina ha partecipatoal PresidenteLazio, Riccardo Viola al workshop nell’ambito della campagna organizzata dalla Regione Lazio, dalLazio e dalla Federazione italiana Medici sportivi: ...