Dalla Spagna: Ceferin rischia l'incriminazione da un giudice spagnolo (Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin è a poche ore da una clamorosa incriminazione da parte della magistratura spagnola perchè non ha ancora ottemperato all’ordinanza del tribunale di annullare le sanzioni contro i club fondatori della Superlega (Barcellona, Juventus e Real Madrid). Secondo le fonti consultate da AS, la giustizia spagnola è pronta a rivalersi su Ceferin se non rispetterà l’ordinanza della Corte 17 di Madrid entro la mezzanotte di oggi. Il giudice spagnolo Manuel Ruiz de Lara aveva scritto nella sua ultima sentenza che la UEFA “agisce al di fuori dello stato di diritto, promuovendo apertamente pratiche che compromettono il principio della libera concorrenza nel mercato rilevante per l’organizzazione di competizioni calcistiche professionistiche nell’Unione europea” e ha accusato il ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente dell’Uefa Aleksanderè a poche ore da una clamorosada parte della magistratura spagnola perchè non ha ancora ottemperato all’ordinanza del tribunale di annullare le sanzioni contro i club fondatori della Superlega (Barcellona, Juventus e Real Madrid). Secondo le fonti consultate da AS, la giustizia spagnola è pronta a rivalersi suse non rispetterà l’ordinanza della Corte 17 di Madrid entro la mezzanotte di oggi. IlManuel Ruiz de Lara aveva scritto nella sua ultima sentenza che la UEFA “agisce al di fuori dello stato di diritto, promuovendo apertamente pratiche che compromettono il principio della libera concorrenza nel mercato rilevante per l’organizzazione di competizioni calcistiche professionistiche nell’Unione europea” e ha accusato il ...

