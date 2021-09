Dalla Regione 400mila euro per finanziare i Biodistretti: come partecipare al bando (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Oggi portiamo a casa un risultato importantissimo di cui, da figlia di contadini, sono orgogliosissima: riusciamo a finanziare con i primi 400mila euro la promozione dei Biodistretti“. A parlare è Michela Califano, consigliera regionale del Partito democratico, che spiega: “Si tratta di realtà costituite mediante accordo tra enti locali, soggetti pubblici e privati che rappresentino l’identità storica e produttiva del territorio di riferimento, riconosciuti Dalla Regione Lazio, e che operino in modo integrato in un sistema produttivo locale”. “I nuovi progetti devono prevedere: lo sviluppo dell’agricoltura biologica, l’uso razionale delle materie prime e delle risorse energetiche, la riduzione dell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi, la promozione della filiera ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Oggi portiamo a casa un risultato importantissimo di cui, da figlia di contadini, sono orgogliosissima: riusciamo acon i primila promozione dei“. A parlare è Michela Califano, consigliera regionale del Partito democratico, che spiega: “Si tratta di realtà costituite mediante accordo tra enti locali, soggetti pubblici e privati che rappresentino l’identità storica e produttiva del territorio di riferimento, riconosciutiLazio, e che operino in modo integrato in un sistema produttivo locale”. “I nuovi progetti devono prevedere: lo sviluppo dell’agricoltura biologica, l’uso razionale delle materie prime e delle risorse energetiche, la riduzione dell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi, la promozione della filiera ...

