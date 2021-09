Dalla fascia di capitano al lato economico: ecco perché l’Inter ha confermato Handanovic (Di lunedì 27 settembre 2021) l’Inter si interroga su Handanovic Il match contro l’Atalanta ha riacceso il dibattito su quello che è il ruolo di portiere in casa Inter. Samir Handanovic non garantisce quel rendimento costante che un club come quello nerazzurro si aspetta da proprio portiere, ma nonostante ciò, lo sloveno continua ad essere il portiere titolare. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono principalmente tre i motivi che hanno spinto il club di Viale della Liberazione a confermare lo sloveno anche per la stagione in corso. “Primo, perché Handa era il capitano e meritava la soddisfazione di indossare la sua maglia con lo scudetto sul petto e i gradi di titolare. Secondo, il contratto di Samir va in scadenza il prossimo 30 giugno e l’Inter così si è presa un’altra stagione per guardarsi ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)si interroga suIl match contro l’Atalanta ha riacceso il dibattito su quello che è il ruolo di portiere in casa Inter. Samirnon garantisce quel rendimento costante che un club come quello nerazzurro si aspetta da proprio portiere, ma nonostante ciò, lo sloveno continua ad essere il portiere titolare. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono principalmente tre i motivi che hanno spinto il club di Viale della Liberazione a confermare lo sloveno anche per la stagione in corso. “Primo,Handa era ile meritava la soddisfazione di indossare la sua maglia con lo scudetto sul petto e i gradi di titolare. Secondo, il contratto di Samir va in scadenza il prossimo 30 giugno ecosì si è presa un’altra stagione per guardarsi ...

