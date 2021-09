Dal 30 settembre al Teatro al Manzoni “L’inquilina del piano di sopra” con Paola Tiziana Cruciani e Pietro Longhi (Di lunedì 27 settembre 2021) Arriva al Teatro Manzoni di Roma “L’inquilina del piano di sopra”, con Paola Tiziana Cruciani e Pietro Longhi. Lo spettacolo sarà in scena dal 30 settembre al 24 ottobre 2021 per la regia di Silvio Giordani. Il siparo torna ad alzarsi al Teatro Manzoni di Roma, diretto da Pietro Longhi. L’attesa del pubblico affezionato è grande, così come quella degli artisti di tornare sul palco per regalare emozioni. Ad aprire la stagione 21/22 Paola Tiziana Cruciani e Pietro Longhi con lo spettacolo “L’inquilina del piano di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Arriva aldi Roma “deldi”, con. Lo spettacolo sarà in scena dal 30al 24 ottobre 2021 per la regia di Silvio Giordani. Il siparo torna ad alzarsi aldi Roma, diretto da. L’attesa del pubblico affezionato è grande, così come quella degli artisti di tornare sul palco per regalare emozioni. Ad aprire la stagione 21/22con lo spettacolo “deldi ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal settembre La Società Italiana di Chirurgia Plastica: 'Protesi mammarie sono sicure, linfoma anaplastico raro' ... l'unica società di chirurgia plastica riconosciuta dal ministero della Salute che a Bologna, il 24 e 25 settembre, ha tenuto il proprio principale appuntamento scientifico dell'anno per la ...

Chiara Ugolini uccisa a 27 anni, si è impiccato in carcere Impellizzeri: il 38enne accusato dell'omicidio ... di origini catanesi e vicino di casa di Chiara Ugolini, era stato arrestato il 6 settembre lungo l'... Negli ultimi giorni era stato trasferito dal carcere fiorentino di Sollicciano a quello veronese di ...

Gli impegni del Presidente Draghi dal 27 al 30 settembre Governo La Germania senza centro di gravità L’uscita dall’era Merkel è un rebus per la Germania, un Paese che solitamente vanta titoli per stabilità ed efficienza. Questo sembrano affermare i risultati delle elezioni di ieri, le prime nella sta ...

La rivoluzione impossibile del settembre 1920 Dal 2 al 28 l’occupazione delle fabbriche che coinvolse Sacfem, Bastanzetti e Ferriera. La Grande Paura di cui si giovò il fascismo ...

