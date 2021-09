"Da sempre spaccio di informazione drogata". Gad Lerner tocca il fondo: insulti a Salvini per il caso-Morisi (Di lunedì 27 settembre 2021) Il caso di Luca Morisi, va da sé, scatena chi odia la Lega. E nel tiro al bersaglio si distingue per cattiveria e ostinazione Gad Lerner, uno che quando c'è il Carroccio di mezzo riesce a tirare fuori sempre, o quasi, il massimo del livore. E la vicenda dell'ex capo della "Bestia" indagato per droga, ovviamente, per Lerner è una specie di assist a porta vuota. Il livore dell'infedele Gad viaggia sui social, su Twitter, laddove si produce in due cinguettii che hanno il sapore dello sfregio. O quello dell'odio. La firma ora in forza al Fatto Quotidiano apre le danze con quanto segue: "Non occorreva aspettare le addolorate confessioni di Luca Morisi per constatare che la comunicazione social di Matteo Salvini è da sempre spaccio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ildi Luca, va da sé, scatena chi odia la Lega. E nel tiro al bersaglio si distingue per cattiveria e ostinazione Gad, uno che quando c'è il Carroccio di mezzo riesce a tirare fuori, o quasi, il massimo del livore. E la vicenda dell'ex capo della "Bestia" indagato per droga, ovviamente, perè una specie di assist a porta vuota. Il livore dell'infedele Gad viaggia sui social, su Twitter, laddove si produce in due cinguettii che hanno il sapore dello sfregio. O quello dell'odio. La firma ora in forza al Fatto Quotidiano apre le danze con quanto segue: "Non occorreva aspettare le addolorate confessioni di Lucaper constatare che la comunicazione social di Matteoè dadi ...

