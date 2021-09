(Di lunedì 27 settembre 2021) Il responsabilecomunicazione social di Matteo Salvini si era dimesso giovedì scorso ma ora, come rivela Repubblica, emerge una indagine a suo carico per detenzione e cessione di stupefacenti. Reati contro cui la macchinapropaganda leghista ha in passato azzannato con maggiore furia

RobTallei : 'Scusi, lei spaccia?' - dellorco85 : “Scusi lei spaccia?” (cit.) #Salvini #Morisi - giumetric : @Zziagenio78 Me lo vedo Salvini che citofona a casa di Morisi: “Scusi ma lei spaccia?” - DanAbno84717548 : RT @ComitatoCentra1: Ora a Salvini tocca andare a citofonare a casa di Luca Morisi, 'Scusi lei spaccia?' - inter_spidey : RT @espressonline: Da “scusi, lei spaccia?” alle accuse per spaccio: la paradossale uscita di scena di Luca Morisi e della Bestia https://t… -

Salvini chi? Quello che parlando della condanna dei carabinieri per la morte di Stefano Cucchi diceva che la droga fa male? Quello che andava in giro a citofonare alle persone chiedendo se fossero ...Stiamo facendo operazioni di backoffice!' 'Mi, ma è uno sportello pubblico, in orario di ... e risponde! 'Buongiorno, vorrei sapere per la ZTL'. E: 'Per che zona?'' 'Ticinese' 'Non è più ...Salvini chi? Quello che parlando della condanna dei carabinieri per la morte di Stefano Cucchi diceva che la droga fa male? Quello che andava in giro a citofonare alle persone chiedendo se fossero spa ...Il piatto forte è senza dubbio il finto carabiniere in piazza De Ferrari che mima un gesto inequivocabile. La catena di supermercati annuncia provvedimenti ...