Da “scusi, lei spaccia?” alle accuse per droga: la paradossale uscita di scena di Luca Morisi e della Bestia (Di lunedì 27 settembre 2021) Il responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini si era dimesso giovedì scorso ma ora, come rivela Repubblica, emerge una indagine a suo carico per detenzione e cessione di stupefacenti. Reati contro cui la macchina della propaganda leghista ha in passato azzannato con maggiore furia Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) Il responsabilecomunicazione social di Matteo Salvini si era dimesso giovedì scorso ma ora, come rivela Repubblica, emerge una indagine a suo carico per detenzione e cessione di stupefacenti. Reati contro cui la macchinapropaganda leghista ha in passato azzannato con maggiore furia

Advertising

RobTallei : 'Scusi, lei spaccia?' - dellorco85 : “Scusi lei spaccia?” (cit.) #Salvini #Morisi - espressonline : Da “scusi, lei spaccia?” alle accuse per spaccio: la paradossale uscita di scena di Luca Morisi e della Bestia - AndreaMarano11 : Da “scusi, lei spaccia?” alle accuse per droga: la paradossale uscita di scena di Luca Morisi e della Bestia - ??'????… - rb3new : RT @l_angiolini: quando #salvini citofonava a #Morisi scusi lei spaccia? ah no? -