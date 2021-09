DA GRANDE | IL MONOLOGO DI CATTELAN DIVIDE | CORAGGIOSA COERENZA O VITTIMISMO AUTOCELEBRATIVO?

(Di lunedì 27 settembre 2021) La seconda e ultima puntata di Daha aggiustato il tiro, la scrittura. Il dato di domenica scorsa è servito a rivedere un po’ la scaletta, i monologhi, i duetti con gli ospiti, sempre più coinvolti, da Raoul Bova a Serena Rossi – i social già sognano-Rossi all’Eurovision 2022 – passando per Madame… ops, Sangiovanni! Alessandroha salutato il pubblico di Rai1, un arrivederci, con un lungo. Si parte da un episodio successo alla figlia Olivia, subissata di pernacchie da un compagno di scuola quando balla, per arrivare alla pioggia di critiche rivolte allo show. Olivia, è una settimana che mi fanno le pernacchie. Capita. Ti sono sembrato meno papà del solito perché la gente mi fa le pernacchie? No? Per me sei sempre Olivia, anche se il tuo compagno ti fa le pernacchie. Non ti far fermare ...

Tvblog

La seconda puntata inizia con un brevedel conduttore ex Sky, in perfetto stile late night show americano. Cosa è da grandi e cosa è da giovani, questo il tema; non azzardiamo il paragone ...Ha trovato sulla sua strada unDragowski che si è prodotto in tre parate decisive. Per i ... In questosolo un tentativo di Saponara , deviato da Silvestri , ha interrotto l'assedio ...Cattelan racconta un aneddoto della figlia per replicare alle 'pernacchie' ricevute in settimana: un monologo permaloso che non sembra molto "da grande".