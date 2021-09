Da Grande | Cattelan risponde alle critiche e chiude con stile

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo una settimana di, recensioni e commenti per i bassi ascolti ricevuti, Alessandrosi toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il suo show, Da, che ha segnato il debutto su Rai Uno non aveva registrato l’audience sperata durante la prima puntata e così il conduttore è stato al centro di dibattiti e ragionamenti, tra chi parlava di flop e chi invece lo difendeva. Il 19 settembre non è certo una data che Alessandroricorderà con piacere: Daal debutto aveva registrato solo il 12.67% di share, cedendo il primato alla finale degli Europei di pallavolo maschile che ha visto trionfare l’Italia e piazzandosi anche dietro Scherzi a parte. La concomitanza con il match degli azzurri non era una cosa che era possibile prevedere e già il giorno dopo lo stesso conduttore, ...

'Mi hai proprio rotto il ***zo'. È il ritornello cantato in prima serata su Rai 1 da Alessandroe Serena Rossi nel corso della trasmissione 'Da'. Una frase che ha scatenato la polemica con l'ira dei genitori su Twitter. Il testo della canzone interpreta una raffigurazione del ...Da, lo scherzo di Alessandroa Sangiovanni . In onda su Rai1, la seconda e ultima puntata dello show condotto da Alessandro. Tra gli ospiti della serata, il cantante veneto che ...Condividi . Seconda e ultima puntata per Da Grande, one man show di Alessandro Cattelan su Rai1, la scorsa settimana subissato dalle critiche per i bassi ascolti ricevuti. In atte ...Non ti far fermare dalle pernacchie, perché fanno tanto rumore, ma sono aria, non ti fanno niente. Quindi, prima di cantare Wonderwall, lancia un ultimo monito:. Leggi anche Alessandro Cattelan non co ...